WWE TLC 2020 EN VIVO FOX Action: horarios, cartelera y canales para ver evento lucha libre

WWE TLC 2020 EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se realizará este domingo 20 de diciembre, desde las 19:00 horas (estelares) y 18:00 horas (Kickoff), en el ThunderDome de Tropicana Field de Tampa, Florida, en el último evento del año. La transmisión del ppv estará a cargo de FOX Action y WWE Network. Sigue todas las incidencias del evento de la lucha libre y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Tables, Ladders and Chairs es el último evento del 2020. La WWE realizó una cartelera para deleitar a su Universo. Los principales campeonatos de la empresa se pondrán en juego y las superestrellas lucharán para quedarse con el oro.

Roman Reigns y Kevin Owens protagonizarán un duelo de pronóstico reservado. El campeón Universal quiere someter a los peleadores que no lo respetan. Jey Uso, su primo, era el encargado de eliminar a Kevin Owens, quien se burló del 'Big dog'. En el último capítulo de SmackDown, los luchadores firmaron el contrato de la pelea y se atacaron con todo.

Drew Mclntyre vs. AJ Styles

AJ Styles se ganó el derecho de enfrentar a Drew Mclntyre por el título de la WWE. El 'Fenomenal', uno de los mejores peleadores de la empresa, quiere destruir al campeón para recuperar el oro y demostrar que es el líder de la marca roja.

Esta pelea tiene un condimento especial. The Miz amenazó con canjear el maletín de Money in The Bank y llegar a Royal Rumble con el campeonato de la WWE. Acompañado de su 'pana', Morrison, el excampeón Intercontinental puede dar la sorpresa.

The Fiend contra Randy Orton

Bray Wyatt y Randy Orton es una de las peleas que promete animar el evento. En el último programa de RAW, The Viper intentó terminar con Bray y le prendió fuego. Sin embargo, apareció The Fiend y lo atacó con su garra mandibular.

WWE TLC 2020: cartelera oficial

Combate TLC por el Campeonato Universal de WWE : Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

: Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens Combate TLC por el Campeonato de WWE : Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

: Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles Campeonato de Mujeres de SmackDown : Sasha Banks (c) vs. Carmella

: Sasha Banks (c) vs. Carmella Campeonatos por Parejas de RAW : The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (c) vs. The Hurt Business (Shelton Benjamin y Cedric Alexander)

: The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (c) vs. The Hurt Business (Shelton Benjamin y Cedric Alexander) Campeonatos de Mujeres por Parejas de WWE : Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. Asuka y (por confirmar)

: Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. Asuka y (por confirmar) "The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton

WWE TLC 2020: hora y canal

WWE WWE TLC 2020 EN VIVO 1. ¿Cuándo es la pelea? Este domingo 20 de diciembre 2. ¿A qué hora? 7.00 p.m.(PER) 3. ¿Dónde es el evento? Tropicana Field 4. ¿En qué canal transmitirán WWE? Fox Action, WWE Network

WWE WWE TLC 2020: horarios en el mundo

Horarios de la WWE TLC 2020

País KickOFF Main Event Perú 6.00 p. m. 7.00 p. m. Ecuador 6.00 p. m. 7.00 p. m. Colombia 6.00 p. m. 7.00 p. m. Estados Unidos 7.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT) 8.00 p .m . (ET) / 6.00 p.m. (PT) México 5.00 p. m. 6.00 p.m. Argentina 8.00 p. m. 9.00 p.m.

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO WWE TLC 2020?

DirecTV Sports Movistar TV Claro TV 561 (SD) 184 (SD) 325 (SD) 1561 (HD) 197 (HD) 326 (SD) 788 (HD) 333 / 623 (HD)

Guía de canales TV para ver WWE TLC 2020

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE TLC 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network.

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.