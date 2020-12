WWE se pronuncia sobre el fallecimiento de Brodie Lee (Luke Harper)

Por más que Brodie Lee era ya no trabaja en la WWE —donde se le conocía como Luke Harper—, la empresa de Vince McMahon se pronunció en redes sociales tras conocerse el fallecimiento del atleta de 41 años de edad.

Como era de esperarse, en el comunicado se dio a conocer toda la sorpresa y tristeza que sentían todos los integrantes desde la empresa luchística más conocida del mundo.

" WWE se entristece al saber que Jon Huber, conocido por los fanáticos de la WWE como Luke Harper , falleció hoy a los 41 años", se puede leer.

A través del comunicado que se extendió en la página web de la WWE, se hizo una pequeña reseña de su carrera como luchador dentro de la empresa, incluyendo su estadía en NXT, donde formó parte de The Wyatt Family.