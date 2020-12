Luke Harper falleció: reacciones de sus compañeros de la WWE y AEW - FOTO

La lucha libre está de duelo. Jon Huber, conocido como Brodie Lee en AEW y Luke Harper en la WWE, falleció a los 41 años. Así lo informó la empresa All Elite Wrestling, Una triste noticia para los fanáticos del luchador.

Como era de esperarse su compañeros de la WWE y AEW expresaron su tristeza mediante su cuenta de Twitter. Su excompañero de la Familia Wyatt, Braun Strowman escribió que no lo puede creer.

La Leyenda de la WWE, Mick Foley, también se pronunció sobre la pérdida de su compañero. El exluchador resaltó el trabajo que realizó Jon Huber para la lucha libre y mandó su consuelo para la familia de su excompañero.

Matt Hardy no podía creer el deceso de Jon y señaló que es un gran amigo. "Cuando me cosieron hace meses, Brodie fue uno de los primeros en ver cómo estaba y preguntarme si estaba bien. Le respondí "Soy demasiado viejo y golpeado para que me golpeen y lastimen. Estoy bien". Eso llevó a Brodie a golpearme con su increíble risa y sonrisa característica y esta foto".

Big E indicó que Jon es un gran padre de familia. "Espero que todos conozcan a alguien como Jon. Era el hombre de familia más grande y alguien que me hacía reír a diario. Lo extrañaré todos los días por el resto de mi vida. Te amo, Brodie, y te agradezco mucho por amarme".

Triple H también se pronunció sobre la muerte de su excompañero. "Talento asombroso ... Mejor ser humano, esposo y padre". El campeón de la WWE, Drew Mclntyre compartió una foto con Jon y le agradeció por los momentos que compartieron.

"Toda nuestra hermandad e industria está de luto esta noche. Además de su increíble pasión y talento, Jon era, sobre todo, un gran hombre, que amaba a su familia más de lo que las palabras pueden decir. Por favor manténgalo en sus pensamientos. Te veré en el camino, hermano", señaló Drew Mclntyre en su cuenta de Twitter.