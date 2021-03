WWE: The Miz golpeó a Bad Bunny con una guitarra - VIDEO

Bad Bunny y The Miz y protagonizan una de las actualidades rivalidades de la WWE. Ambos no se toleran, discutieron en varias oportunidades e incluso se abofetearon mutuamente en los vestidores del PPV Elimination Chamber.

En la reciente edición de Raw, el 'Conejo malo' ayudar a ganar a Damian Priest en su lucha contra el Elías. Sin embargo, el artista urbano no se esperaba una desagradable sorpresa de 'The Awesome'.

Cuando el intérprete de "Callaíta" y su compañero celebraban en el ring, John Morrison apareció por la rampa y los distrajo. Por su parte, The Miz agarró la guitarra de "The Drifter" y golpeó en la espalda al artista puertorriqueño.

El excampeón de la WWE salió corriendo de la escena, mientras que Bad Bunny se quedó la lona quejándose del dolor. El árbitro y Priest intentaban ayudarlo.

El feudo entre el 'Conejo malo' y The Miz comenzó en Royal Rumble cuando el primero no quiso aliarse al segundo. Luego, 'The Awesome' destruyó el equipo de sonido del intérprete de "Callaíta". ¿Lucharán muy pronto?

Bad Bunny regaló el campeonato 24/7

En la previa del incidente con The Miz, Bad Bunny le obsequió su campeonato 24/7 a R-Truth quien insistía constantemente.