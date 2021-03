WrestleMania 37: así está la cartelera oficial para el día 1 y día 2 del gran evento de WWE

WrestleMania 37 es el máximo evento de WWE para este 2021 y el cual se celebrará en el Raymond James Stadium. Esta edición volverá a realizarse en dos días y ya hay ocho peleas confirmadas en la cartelera.

El día 1 tendrá lugar el sábado 10 de abril y será una noche muy especial, ya que Drew McIntyre retará a Bobby Lashley con la mente puesta en recuperar el campeonato mundial de WWE. Además, ese día Sasha Banks defenderá el campeonato de mujeres de SmackDown frente a Bianca Belair.



No obstante, una de las peleas esperadas por varios seguidores será el debut oficial de Bad Bunny en un cuadrilátero cuando le toque enfrentarse a The Miz.



El día 2 (domingo 11 de abril) tendrá como pelea estelar la pelea por el título Universal entre Roman Reigns y Edge. Asimismo, Rhea Ripley tendrá su gran oportunidad cuando enfrente a Asuka por el campeonato mundial de Raw

Cartelera del Día 1 - WrestleMania 37

- Pelea por el Campeonato Mundial de WWE: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Drew McIntyre

- Pelea por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Sasha Banks (c) vs Bianca Belair

- Pelea singles: Bad Bunny (con Damian Priest) vs. The Miz (con John Morrison)

Cartelera del Día 2 - WrestleMania 37

- Pelea por el Campeonato de WWE Universal: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Edge

- Pelea por el Campeonato de Mujeres de WWE Raw: Asuka (c) vs. Rhea Ripley

- Pelea singles: The Fiend (con Alexa Bliss) vs. Randy Orton

A espera de programación en WrestleMania 37

- Campeonato Mundial de Parejas de WWE Raw: The New Day (Kofi Kingston and Xavier Woods) (c) vs. AJ Styles and Omos

- Braun Strowman vs. Shane McMahon

Entradas a WrestleMania 37 se venden muy bien

Para esta edición de WrestleMania 37, WWE podrá contar con público, aunque con un aforo de 25 mil asientos para cada uno de los dos días del evento.



Reportes indican que la venta de entradas de la "Vitrina de los Inmortales" es muy positiva, aunque todavía no se ha llegado al 'Sold Out' de todos los tickets disponibles.

