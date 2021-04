WWE Hall of Fame 2021 EN VIVO: horarios, luchadores y cómo ver ceremonia del Salón de la Fama

WWE Hall of Fame 2021 EN VIVO es la tradicional ceremonia del Salón de la Fama de WWE que tendrá lugar este martes 6 de abril en el Tropicana Field. En ella se inducirán a las exsuperestrellas y celebridades de las clases 2020 y 2021. A continuación, revisa todas las incidencias en Libero.pe.

En la semana que se celebrará WrestleMania 37 tendrá lugar también el evento 'WWE Hall of Fame', en el que la compañía de lucha libre inducirá a dos clases a su histórico 'Salón de la Fama'.

Esta ceremonia permitirá homenajear la ilustre carrera de exsuperestrellas de la talla de Kane, The Great Khali, Rob Van Dam, Molly Holly, The Bella Twins, New World Order, The British Bulldog, entre otros.

Es importante recordar que la edición 2020 del evento no pudo realizarse a raíz de la pandemia del coronavirus en el mundo, por lo cual en esta ocasión se inducirán a dos clases en simultáneo.

A continuación, revisa todos los detalles respecto al WWE Hall of Fame 2021.

Lista de inducidos al WWE Hall of Fame 2021

Inducidos de la Clase 2020 al Salón de la Fama de WWE John "Bradshaw" Layfield (JBL) The British Bulldog (David Smith) Justin "Thunder" Liger (Keiichi Yamada) New World Order (Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman) The Bella Twins (Nikki Bella y Brie Bella) William Shatner (celebridad)

A diferencia de otros años, esta edición permitirá inducir a dos clases. En la del 2020, hay tres luchadores, dos agrupaciones y a William Shatner -como la celebridad- que estarán en el WWE Hall of Fame. Además, Titus O'Neil recibirá la distinción "Warrior Award".

Inducidos de la Clase 2021 al Salón de la Fama de WWE Molly Holly (Nora Benshoof) Eric Bischoff Kane (Glenn Jacobs) The Great Khali (Dalip Singh Rana) Rob Van Dam (Robert Szatkowski)

La clase 2021 que ingresará al Salón de la Fama de WWE tiene a cinco superestrellas, entre las cuales se encuentran Kane, RVD, Molly Holly, entre otros.

WWE Hall of Fame 2021: horarios en el mundo

País Horarios Perú 7.00 p. m. Estados Unidos 8.00 p .m . (ET) / 6.00 p.m. (PT) Colombia 7.00 p. m. Ecuador 7.00 p .m . México 6.00 p.m. Bolivia 8.00 p.m. Argentina 9.00 p.m. Chile 9.00 p.m. Brasil 9.00 p.m. Uruguay 9.00 p.m. España 2.00 a.m. (día siguiente)

El WWE Hall of Fame 2021 es la ceremonia habitual de la empresa de Vince McMahon que tendrá lugar el martes 6 de abril desde las 8. p.m. (hora ET) y 7 p.m. en horario peruano.

Peacock TV ONLINE para ver el WWE Hall of Fame 2021

WWE firmó una alianza con el servicio de streaming Peacock TV, por lo cual también transmitirá el WWE Hall of Fame 2021 y los diferentes eventos pay per views. Sin embargo, esta plataforma solo está disponible en Estados Unidos. ¿Quieres verlo en Latinoamérica? Te dejamos los pasos.

1. Suscríbete a un buen servicio VPN. Una de las recomendaciones es ExpressVPN.

2. Deberás descargar el software de la VPN. La mayoría de VPN tienen una área de usuario, o simplemente te redirigen a la página de descargas tan pronto como te suscribas a su servicio.

3. Tendrás que iniciar sesión usando las credenciales que usaste en el primer paso.

4. Deberás elegir un servidor para dirigir tu tráfico a través de él. En este caso debe ser un servidor en Estados Unidos para que así el sistema de bloqueo geográfico de Peacock vea que estás en el lugar correcto. Con ello, podrás disfrutar de este servicio de streaming.

¿Cómo ver WWE Network EN VIVO el WWE Hall of Fame 2021?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. El costo a nivel mundial es de $ 9.99 y te da acceso para ver todos los eventos y los contenidos de las empresa. Además, da la opción de una prueba gratuita de 7 días. Para más detalles, da clic aquí.

