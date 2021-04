WWE Hall of Fame 2021 EN VIVO: dónde, luchadores y a qué hora ver Salón de la Fama

WWE Hall of Fame 2021 EN VIVO se realizará este martes 5 de abril, desde las 19:00 horas (México y Perú). La transmisión de la ceremonia estará a cargo de WWE Network. Sigue todas las incidencias y mira los videos en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Estrellas de la talla de Molly Holly, Kane, Rob Van Dam, The Bella Twins (Nikki y Brie Bella), The New World Order, The Great Khali brillarán en una noche donde la WWE les rendirá un merecido homenaje y serán exaltados al Salón de la Fama.

Por primera vez en la historia, los luchadores inducidos en la clase del 2020 y del 2021 estarán reunidos en una misma ceremonia. Batista será el gran ausente de la noche.

FOTO: WWE

El excampeón mundial informó que no estará presente en la ceremonia por sus compromisos laborales y señaló que quiere ser exaltado ante la presencia del 'Universo'.

Kane nos regaló una de las escenas emotivas. The Undertaker fue el encargado de anunciar a su 'hermano' que será exaltado al Salón de la Fama 2021. El excampeón no lo podía creer y lloró por la emoción.

WWE Hall of Fame: Clase del 2020

Clase 2020 al Salón de la Fama de WWE John "Bradshaw" Layfield (JBL) The British Bulldog (David Smith) Justin "Thunder" Liger (Keiichi Yamada) New World Order (Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman) The Bella Twins (Nikki Bella y Brie Bella) William Shatner (celebridad)

WWE Hall of Fame 2021: Clase del 2021

Inducidos de la Clase 2021 al Salón de la Fama de WWE Molly Holly (Nora Benshoof) Eric Bischoff Kane (Glenn Jacobs) The Great Khali (Dalip Singh Rana) Rob Van Dam (Robert Szatkowski)

WWE Hall of Fame: horarios en el mundo

Perú – 7.00 p. m. hora de Lima

México – 7.00 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 7.00 p. m. hora de Quito

Colombia – 7.00 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 9.00 p. m. hora de Buenos Aires

España – 2.00 a. m. hora de Madrid (día siguiente)

Uruguay – 9.00 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 9.00 p. m. hora de Asunción

Chile – 9.00 p. m. hora de Santiago

Brasil – 9.00 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 8.00 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 8.00 p. m. hora de Caracas

WWE Hall of Fame: guía de canales

