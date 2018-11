Niece Waidhofer, la conocida modelo que se vio obligada a cerrar su cuenta de Reddit tras fuertes comentarios de sus miles de seguidores al pasar reto de una nueva sección de la red social mencionada.

La modelo pensó que en sus fotos iba recibir comentarios graciosos, pero finalmente sus fotografía se llenó de comentarios crueles de sus miles de seguidores. “El único talento que tienes es sacarte fotografías”...“Tus implantes lloran por atención. Deberías trabajar en ser mejor persona y no buscar atención en Reddit”, eran alguno de la críticas.

Sin embargo, la modelo se pronunció horas más tarde. “Okey chicos, conversemos. Primero que todo, no se preocupen, estoy bien, no hay necesidad de enviarle condolencias a mi familia hahaha. Sí, me lo pidieron. Sí, enloquecí y elimine mi cuenta de Reddit”.