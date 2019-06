De Colombia para el mundo. La bella y escultural modelo colocha Claudia Ramírez radica desde hace años en nuestro país y ha sabido ganarse el cariño de los peruanos con su escultural figura.

La bella modelo y periodista posee más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde deslumbra todos los días con sus fotos de infarto. Claudia Ramírez compartió una relación con el ex portero de Alianza Lima, George Forsyth, el cual no atraviesa por un buen momento.

Por ello, tras ser denunciado por su aún esposa Vanesa Terkes por violencia familiar, Claudia Ramírez de inmediato salió a defender a su ex pareja aduciendo que casi pondría las manos al fuego por él.

"No creo que haya violencia familiar. Desconozco su relación, pero casi podría poner las manos al fuego, porque George es el tipo menos violento que conozco. No entiendo las intenciones malas de por medio. ¿Si creo que Vanessa lo hace por despecho? No estoy enterada de las razones, pero hay algo muy raro, y la verdad siempre sale a luz. La verdad no le creo", señaló Claudia Ramírez.