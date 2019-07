La diva Jennifer López, ex esposa del no menos famoso Marc Anthony, continúa su gira “It’s my party”, con la que recientemente iba a ofrecer su segundo show en el imponente Madison Square Garden; sin embargo un apagón en la ciudad la obligó a cancelar dicho concierto.

A través de su cuenta de Instagram, la diva del Bronx aseguró que tiene “el corazón roto” tras cancelar su presentación por razones que escapan de sus manos y que dejó a sus seguidores con las ganas de escucharla. Además regaló fotos de infarto a sus millones de seguidores en el mundo.

“Me rompe el corazón decir que el show de esta noche está cancelado. Vamos a reprogramar. ¡Los quiero a todos! ¡Mantente a salvo!”, escribió Jennifer López en la leyenda del video donde anuncia la cancelación.

Hace unos días, Jennifer López tuvo un detalle con Carli Lloyd, una de las principales figuras de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos, a quien la invitó al escenario para que el público le tribute un homenaje.

Jennifer López, la Diablita del día de Líbero, es amante del deporte por eso en representación de Carli Lloyd felicitó al equipo norteamericano que se proclamó campeón mundial hace unos días.