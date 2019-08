Valeria Roggero, la ahijada de Jefferson Farfán, fue captada saliendo de una discoteca en Miraflores agarrada de la mano con un desconocido joven, que no era su pareja, el futbolista de la selección peruana Anderson Santamaría.

Tras las imágenes difundidas, se hizo viral una publicación de Yordy Reyna, quien fuera ex pareja de Valeria Roggero y con quien llegó a tener tres años de relación amorosa.

Como advirtiendo el video que se emitiría en el programa de espectáculos, Yordy Reyna compartió en su cuenta de Instagram un divertido video donde se escucha la canción "Otro Trago" de Sech ft. Darrell, que tiene una letra muy peculiar.

"Te cambió aún siendo mejor que ella (no, no, no) / Por mujeres y un par de botellas (no, no, no) / Por amigos que no son amigos en verdad (Ice) / Porque sé que te van a escribir cuando él se va", reza parte de la letra de la canción.

La publicación fue tomada como una indirecta a Anderson Santamaría, tras lo acontecido con Valeria Roggero, la "Diablita" del día de Líbero, de quien ya eliminó sus fotos de Instagram adonde se mostraban como pareja.