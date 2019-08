El internacional Marc Anthony regresará a nuestro país este sábado 17 de agosto para un concierto en el Jockey Club – Pelousse. Y en la previa a su presentación estará una constelación de estrellas nacionales entre ellos Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir días atrás un mensaje en el que demostró sentirse muy emocionada por volver pronto a los escenarios. Y que mejor que como telonera del gran Marc Anthony.

En el video que publicó en Instagram, la salsera peruana compartió un ensayo que realizó junto a la reconocida cantante Isabel Iñigo, preparándose para reencontrarse con su público este fin de semana.

Daniela Darcourt estuvo en la final de 'Reinas del Show', luego de dos meses de estar fuera de los escenarios tras ser diagnosticada con pólipos en las cuerdas vocales y habló sobre su recuperación, pero también sobre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, de quienes se rumorea se habrían reconciliado.

"Para una mujer no es bonito ni saludable", respondió en forma escueta la Diablita del día en Líbero, sobre los rumores que indican que Jefferson Farfán habría vuelto con Yahaira Plasencia, sin embargo no la oficializa, pues aparentemente no sería una relación seria para él.