George Forsyth celebró que la demanda que le interpuso Vanessa Terkes por violencia psicológica no precediera. La actriz se enteró por terceros del tema, sin embargo, le restó importancia y aseguró que todo está en manos de su abogada.

"Esos temas no los veo yo, lo ve la abogada. Si me llegó como chisme a mí, pero son temas legales, estoy contenta, estudiando y trabajando", comentó la panelista del programa En Boca de Todos, quien publicó una fotos de infarto en Instagram.

Vanessa Terkes sorprendió a todos al revelar que en su breve matrimonio con George Forsyth tuvo buenos momentos y que gracias a ello descubrió sus ganas de ayudar a las personas que lo necesitan.

"Estos momentos de crisis terminan ayudándote, yo siempre he ayudado, pero no sabía que me gustaba tanto", señaló Vanessa Terkes, quien durante el tiempo que estuvo con el alcalde de La Victoria y ex arquero de Alianza Lima, George Forsyth, realizó obras de labor social.

La Diablita del día de Líbero descartó tener interés de ingresar a la política. "Nada que ver. Se puede apoyar a través de campañas, para mí es más factible hablar con las empresas privadas. Hay que aportar con nuestro granito de arena", precisó.