Alexandra Méndez subió fotos de infarto y tuvo un ameno diálogo con ex chico reality

Alexandra Méndez, la popular "Chama', y Fabio Agostini protagonizaron un candente momento en Instagram, donde la polémica modelo venezolana volvió a causar revuelo tras retar la censura con una una foto, luciendo su derrier sin tapujos.

Los fans de la "Chama" no fueron los únicos en quedar encantados con sus encantos, sino también el ex chico reality en Combate, Fabio Agostini, quien no dudó en dedicarle fuertes y picantes mensajes en redes sociales.

"8 k likes en 20 minutos, chamita... el poder del c...", le escribio el español obteniendo la siguiente respuesta de Alexandra: "Lo que les gusta y yo les complazco", apuntó a manera de diálogo.

Pero Agostini no se quedó tranquilo y volvió a comentarle a la venezolana: "O... a la vista", mensaje que fue recibido por ella con emoticones de besitos y corazones, que sirvieron para especular con un affaire entre ambos.

Alexandra Méndez, la Diablita del día de Líbero, pisó en marzo el set de El Valor de la Verdad, siendo noticia por sus afirmaciones adonde involucró a diversos personajes entre ellos Paolo Guerrero y Nicola Porcella.