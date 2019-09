La modelo Macarena Vélez utilizó sus redes sociales para aclarar que ella nunca decidió retirarse de Esto Es Guerra por iniciativa propia, sino que se trató de una decisión del programa luego de que denunciara que fue víctima de tocamientos indebidos.

"Quiero aclarar que yo no me fui de Esto es guerra sino que me resolvieron el contrato", escribió la exchica reality, quien envió una carta notarial a Esto Es Guerra por la forma como se dio su salida del programa y la publicó en su Instagram junto a imágenes candentes.

La abogada de la modelo, Katty Cachay, aseguró que Macarena Vélez no planea demandar a ProTV por haberla separado de su centro laboral cuando se encontraba en una situación crítica.

Macarena Vélez se encuentra concentrada en el impedimento de salida del país del abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, a quien acusó de tocamientos indebidos y quien además posee otras denuncias similares.

Macarena declarará en la sede fiscal el 4 de setiembre sobre el caso. El pasado 27 de agosto la Fiscalía solicitó 15 días de impedimento de salida del país para el abogado Adolfo Bazán, luego que se reportara que intentaba salir de nuestro país tras varias denuncias por intento de violación.