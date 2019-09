Ducelia Echevarría no la pasó nada bien en la última edición de Esto Es Guerra luego que decidieran pasarla a un equipo donde, según ella, la tratan mal y son hipócritas.

Para Ducelia Echevarría ingresar al equipo de los combatientes iba a alterar su tranquilidad y no dudó en criticar a cada uno de los integrantes, especialmente a Pancho Rodríguez a quien lo calificó como "el más falso".

Pancho Rodríguez no se quedó callado y le respondió a la chica reality sacando a la luz una conversación de WhatsApp que tuvieron el mismo día. A Ducelia Echevarría no le gustó nada que el combatiente haya sacado ese mensaje para dejarla mal y arremetió con todo contra él.

"Me parece muy bajo, por eso digo que eres un doble cara y recién he aprendido a conocerlo. Y se te mandé ese mensaje Pancho Rodríguez para invitarte al cumpleaños de mi hija, que me parece muy bajo que lo saques, fue por tus hijas porque sí las quiero mucho. Pero a ti te he perdido totalmente el cariño y la confianza", respondió.

Pero Ducelia Echevarría, la Diablita del día de Líbero la integrante de Esto es guerra no se quedó tranquila y compartió en su Instagram la conversación que tuvo con Pancho Rodríguez y de paso unas fotografías de infarto para sus seguidores.