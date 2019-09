Tras haber aparecido Karla Tarazona en El valor de la verdad, donde dejó entrever que Christian Domínguez le habría sido infiel con Isabel Acevedo, la popular "Chabelita" dejó claro que tiene la conciencia tranquila, pues el cumbiambero le aseguró que ya había terminado su relación antes de que empezaran a salir.

Según la bailarina se veían constantemente en los ensayos de "El Gran Show" de Gisela Valcárcel y es allí donde se habría dado el flechazo. Sin embargo, indicó que nunca pasó por su cabeza estar con Christian Domínguez, pues ella estaba en una relación.

"No imaginé enamorarme de él o estar con él ni nada porque -como saben- yo estaba en otra relación. Al final nos fuimos conociendo, empezó a fluir todo y empezamos a salir", contó Isabel Acevedo a un canal de televisión.

"Él me había comentado que ya había terminado su relación anterior y ya, y nos dimos la oportunidad. No sé si ella inventa. Christian me decía una cosa y no sé cómo lo habrá manejado con ella. Por eso yo tampoco me he sentado a hablar con ella y, tampoco lo haría. Estoy tranquila, con mi conciencia limpia", dijo la "Chabelita".

La Diablita del día de Líbero está en el ojo de la tormenta, pues el sábado Karla Tarazona mostró una prensa íntima suya, que asegura la obtuvo cuando aún era pareja de Christian Domínguez y ella lo dejó olvidada en una maleta del cumbiambero.