El programa "Magaly Tv La firme" difundió unas imágenes en el que se puede observar a Tilsa Lozano con la pareja de la modelo Olinda Castañeda, Jackson Mora. Ellos se muestran con un grupo de amigos en una conocida discoteca de la Costa Verde.

Tras el ampay, Olinda Castañeda salió al frente y atacó a su archi enemiga Tilsa Lozano. La modelo aseguró que la exconductora de televisión tenía conocimiento sobre su relación con Jackson Mora y la salida con él fue premeditada.

"Yo sabía que iba a pasar esto, de todas maneras iba a pasar algo. Claro ya lo notaba raro, esta chica sabía que yo tenía una relación con él", dijo la modelo al programa que dirige la polémica conductora Magaly Medina.

Olinda Castañeda además lanzó un duro comentario contra Tilsa Lozano, asegurando que se queda con sus "sobras". "Ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones entonces no me sorprende. Pero bueno, ahí le dejo mis sobras", refirió.

Olinda Castañeda, la Diablita del día de Líbero dejó entrever que Tilsa Lozano tiene fama de ser una "roba maridos" y de paso aprovechó para publicar provocativas fotos que se convirtieron en virales en las redes sociales, especialmente en Instagram.