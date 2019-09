Génesis Tapia estuvo en el sillón rojo de El valor de la verdad y respondió preguntas relacionadas a los futbolistas Yordy Reyna y Carlos Zambrano, quienes según refiere le escribían a menudo.

A raíz de sus declaraciones, Génesis Tapia fue tendencia en redes sociales y su cuenta de Instagram tuvo muchas interacciones, gracias a provocadoras fotografías que subió la modelo y sus declaraciones sobre los futbolistas Yordy Reyna y Carlos Zambrano.

La ex bailarina explicó que a raíz de su presencia en el programa de Beto Ortiz, fue bastante requerida por todo tipo de medios de comunicación que querían indagar más detalles sobre las revelaciones que se emitieron el sábado por la noche.

"He permanecido en casa con mucho temor a lo que mis confesiones vayan a ocasionar, con miedo a que no lo entendieran y podrían burlarse de lo que me había pasado. Pero yo siempre digo, Dios es bueno en todo tiempo y momento", apuntó Tapia.

Génesis Tapia, la Diablita del día de Líbero, asegura que muchas mujeres se han comunicado con ella solidarizándose por algunos maltratos que recibió hace años. "Nadie puede robarnos nuestra vida", confesó.