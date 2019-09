La chica reality Paloma Fuiza disputó la gran final de Divas en Esto es guerra hace un par de semanas. La modelo brasileña hizo todos los meritos para estar en la gala final, sin embargo se revelaron detalles no conocidos de su presentación.

Reinaldo Dos Santos sorprendió a los conductores de En boca de todos al revelar que Paloma Fiuza lloró antes de la final de Divas de Esto es guerra. El vidente brasileño contó los motivos que ocasionaron la tristeza de la garota.

Según el vidente brasileño la bella modelo no estaba contenta con la coreografía que le habían escogido para la gala final en Divas. Esto habría ocasionado el llanto desconsolado de Paloma Fiuza durante los ensayos previos.

"No fue culpa de ella. Le dieron esta coreografía y ella no estaba contenta con ese baile. Me lo dijo a mi. Ella lloró en la mañana, en sus ensayos porque no estaba contenta con esta coreografía. Estaba triste", comentó Reinaldo Dos Santos.

Paloma Fiuza, la Diablita de Líbero del día se vio superada en la gran final por Isabel Acevedo, la popular "Chabelita", pareja del cantante de cumbia Christian Domínguez.