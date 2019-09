La ex integrante de Combate, Andrea Cifuentes, alborotó hace un tiempo la farándula con un desnudo para una conocida revista. Hoy lo ve como una anécdota en su vida y descarta volver a vivir dicha experiencia.

Andrea Cifuentes sigue publicando imágenes sensuales en su cuenta de Instagram, que son del agrado de sus miles de seguidores, sin embargo aclara que la etapa de desnudos quedó atrás, pero no se arrepiente de haberla experimentado.

“A veces me preguntan si me arrepiento de haber hecho desnudos en el pasado, la respuesta es no. Si alguna vez lo hice fue porque en su momento me sentí segura de mi cuerpo para hacerlo, porque era parte de mi trabajo en su momento y dicho sea de paso trabajé con profesionales que me hicieron sentir cómoda”, dijo en redes sociales.

La ex chica reality se encuentra alejada de la pantalla chica, pero mantiene comunicación con sus admiradores a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comparte sensuales fotografías resaltando su anatomía.

Andrea Cifuentes, la Diablita de Líbero del día condena el machismo que aún persiste en la sociedad, apuntando que uno debe manejarse en la vida haciendo lo que quiere, pero sin lastimar a nadie.