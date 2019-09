La chica reality, Michelle Soifer, no pasa por su mejor momento tras las polémicas declaraciones de su expareja Kevin Blow en El valor de la verdad. Y es que el dominicano no tuvo reparos en hablar detalles íntimos de su romance con la 'Solcito'.

Durante su participación en El artista del año, Michelle confesó que se siente totalmente contrariada por la difícil situación que le ha tocado pasar tras conocer que su expareja se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad.

"Estoy triste y molesta conmigo misma, molesta con mucha gente, no sé cómo definir mis sentimientos en estos momentos. Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta mucho, es algo que no se puede ocultar", contó la Soifer.

"Yo se que en su momento yo haya tomado una mala decisión o haya cometido algún error, pero eso no quiere decir que tengan que hacer todo esto. Yo siempre voy a tratar de mantenerme en mi posición. Como considero que soy una dama y las experiencias que he vivido lo dejo ahí", agregó Michelle Soifer.

Michelle Soifer, la chica Líbero del día, recibió el respaldo de sus compañeros de Esto Es Guerra y de todos sus seguidores, que gozan con sus constantes publicaciones, muchas de ellas de infarto.