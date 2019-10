Mayra Goñi admirada hasta por su ex tras participación en El Artista del Año

El modelo español Fabio Agostini regresó al Perú y como siempre sin pelos en la lengua, le deseó todo lo mejor a su ex Mayra Goñi con el cantante y actor cubano Nesty. El polémico ex integrante del reality "Esto es guerra" asegura que no tiene ningún problema con la actriz y cantante, con la cual tuvo una accidentada relación sentimental que entre idas y venidas, duró solo algunos meses.

"Me parece súper bien, cada uno por su lado, está haciendo su vida, ella está con Nesty, y yo con mis amigos. Me alegro que esté bien y que la traten bien, que sea feliz, ella se lo merece, nosotros terminamos bien", refirió Fabio Agostini.

Mayra Goñi participa en El artista del año, adonde ha mostrado su talento y buena voz. Para su ex "puede ser una de las ganadoras. Se demoraron en llamarla, ella es talentosa".

Sin embargo, Mayra Goñi esta preocupada por la fama de problemática que le han creado sus compañeros del reality de baile, porque no se queda callada y siempre opina del desempeño de sus colegas.

"Me preguntan qué piensas de tu compañera, quién es el mejor, esto crea un poco de conflicto dentro del elenco", dijo Mayra Goñi, la Chica Líbero del día, quien a través de Instagram deleita a sus seguidores con sus sensuales fotos.