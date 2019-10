La modelo Spheffany Loza estaría pensando en darle una oportunidad en el amor a Pancho Rodríguez. En un detrás de cámaras del reality Esto es guerra se pudo notar que aún mantiene muchos sentimientos por el combatiente chileno.

La hermana de Melissa Loza decidió romper su silencio sobre la relación que tiene con el modelo chileno tras los rumores de que ya habrían retomado su romance. Spheffany Loza descartó antes a posibilidad de un amiste, pero hoy la situación es diferente.

"De verdad no quiero hablar de lo tenga o no tenga con él porque ya me pasó que hablo mucho y se sala demasiado. Prefiero dejarlo allí no más. Estamos bien", dijo Spheffany Loza, quien raya con sus fotos de infarto en el Instagram.

La modelo se encuentra cómoda en el equipo de los Combatientes con Pancho Rodríguez. Entre risas comentó que "ambos están bien y eso es lo que importa" e hizo singulares señas que daban a entender que aún existe amor.

Al parecer la convivencia de estar en el mismo equipo hizo que Spheffany Loza, la chica Líbero del día, y Pancho Rodríguez tengan nuevamente acercamiento, que habría servido para que limen asperezas y ya estarían reconciliados.