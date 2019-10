Yahaira Plasencia regresó a Lima luego de haber estado en el extranjero promocionando un nuevo tema. La salsera se animó hablar sobre el ampay que protagonizó al lado de Jefferson Farfán en Cuba, sin ocultar que hay un nuevo acercamiento entre ambos.

"La he pasado súper bien (en Cuba), me he divertido un montón en grupo y entre amigos. Todo chévere, no tengo nada más que decir (sobre su viaje con Jefferson Farfán)", dijo al programa Mujeres al mando.

La cantante salsera aseguró que no tiene ningún problema en que la graben al lado del delantero de la selección peruana, Jefferson Fafán. Recordó que ya en más de una ocasión los han ampayado juntos.

"Si nos ampayan o no, bacán, yo no tengo ningún problema. Ya nos ampayaron varias veces", comentó Yahaira Plasencia luego que se difundieran diferentes imágenes de su estadía en Varadero al lado del futbolista de la Blanquirroja.

Yahaira Plasencia, la chica Líbero del día, remarcó que en los próximos días seguirá con su gira promocional de su tema "Y le dijo no", descartando que Farfán haya tenido que ver en este nuevo impulso en su carrera.