Luego que el programa Magaly TeVe: La firme reveló que Tilsa Lozano habría viajado con el luchador Jackson Mora el mismo día a Panamá, la ex modelo respondió a los rumores que la vinculan con el ex de Olinda Castañeda.

La ex conductora de En Exclusiva aseguró que se encuentra soltera y sin compromiso alguno, dejando entrever que no se metería con el ex saliente de la ex combatiente Olinda Castañeda, con quienes varias veces tuvo cruce de palabras.

A través de su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano aclaró los rumores. "Una mujer segura de sí misma no tiene miedo a estar sola, tiene miedo de estar mal acompañada", escribió la "Vengadora".

“¡Mírala! No olvides que las reinas caen pero las diosas no admiten estupideces”, agregó Tilsa Lozano en la popular red social. "Una de las ventajas de ser mujer... Es poder cruzar las piernas y no aplastarse el cerebro", agregó la ex chica Playboy.

Tilsa Lozano, la chica Líbero del día, antes había tenido un entredicho con Michelle Soifer, tras su participación como jurado en El Artista del Año.