La modelo y actriz Milett Figueroa aprovechó el fin de semana para someterse a unas preguntas hechas por parte de sus seguidores de las redes sociales, a quienes le hizo importantes revelaciones.

La ex chica reality en primer lugar confesó encontrarse soltera y no descarta la posibilidad de hacerse un tatuaje en una parte íntima de su cuerpo, desatando infinidad de comentarios de parte de sus seguidores.

"No tengo tatuajes, me gustan, pero me gusta verlos en otra persona. Si me tatuara en algún lugar, sería en un lugar muy muy privado, para que nadie lo vea", aseguró en su cuenta de Instagram.

"Extraño muchísimo actuar, estoy ahora concentrada en un proyecto personal y encaminada en ese proyecto. Quien sabe más adelante pueda volver (a la televisión)", declaró Milett Figueroa.

Milett Figueroa, la Chica Líbero del día, publicó sensuales fotos en su cuenta de Instagram, que generaron diversos comentarios de sus seguidores, quienes le regalaron hartos piropos y le pidieron que con la llegada del Año Nuevo vuelva a la pantalla chica.