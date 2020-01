La modelo Claudia Serpa sorprendió a propios y extraños hace unos días cuando compartió en sus redes sociales una fotografía junto al alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Esto originó las especulaciones de una posible relación entre la parejita, sin embargo, hasta el momento ninguno lo ha confirmado. Quien no pudo evitar pronunciarse sobre el tema fue la actriz Vanessa Terkes, aún casada con George Forsyth.

"¿Porqué tendría que opinar de eso? Me Importa que todos sean felices, me importa ser feliz y no fijarme en los de al lado", aseguró Vanessa Terkes, ex pareja del ex arquero de Alianza Lima.

Claudia Serpa es una de las integrantes de “El Wasap de JB” al igual que su hermana Gabriela, con quien vive junto al resto de su familia. “Mi papá nos dijo: 'tírense a la piscina, vayan a los casting, no lleguen tarde, sean siempre perseverantes'”, dijo Claudia.

Claudia Serpa, la Chica Líbero del día, fue consultada sobre su estado actual apuntando que "comenzamos el año solteras, estamos en una etapa donde nos queremos concentrar en crecer profesionalmente".