El último lunes, Jazmín Pinedo fue oficializada como la nueva presentadora del reality "Esto es guerra" junto a Gian Piero Díaz luego de la salida de Mathías Brivio después de ocho años en la conducción de dicho programa.

Esta no fue la única ‘bomba’ que presentó el reality, también ingresó Michelle Soifer, ex enemiga pública de la ‘chinita’, además de Gino Assereto, ex pareja y padre de su hija.

Según el conductor Ricardo Rondón, "Esto es guerra" hizo picos de 41 puntos de ráting y 28 puntos en promedio. Una cifra bastante buena, que se confirma por la preferencia del público juvenil.

Este primer programa, con la nueva dupla, Jazmín Pinedo - Gian Piero Díaz, fue uno de los temas más comentados en redes sociales. Además de liderar en su horario, se ubicó como el programa más visto del día.

Jazmín Pinedo, la Chica Líbero del día, expresó su emoción por su debut en su cuenta de Instagram. Y es que en su anterior programa "Mujeres al mando", el promedio de rating que tenía oscilaba entre los 4 y 5 puntos en sintonía.