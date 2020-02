La guapa modelo Alejandra Baigorria regreso al programa "Esto Es Guerra" y de inmediato confirmó su alejamiento del empresario venezolano Arturo Caballero, quien fue captado meses atrás con dos misteriosas chicas.

La ex figura del reality "Combate" dijo sentir tranquila por su rompimiento con el popular 'Rey Arturo', aunque prefirió no dar detalles sobre lo que podría suceder en un futuro no muy lejano con su situación sentimental.

La también conductora del espacio sabatino "Emprendedor ponte las pilas" dejó en claro que la seguirán viendo al lado de su ahora ex saliente Arturo Caballero, porque continuarán ligados con los negocios que tienen en común.

"Estamos tranquilos, igual seguimos en contacto y vamos a seguir en contacto, probablemente nos van a ver juntos porque tenemos bastante negocios juntos", agregó la popular 'Rubia de Gamarra', quien publicó fotos de infarto en su cuenta de Instagram.

Alejandra Baigorria, la Chica Líbero del día, recibió días atrás duros calificativos en las redes sociales a raíz de continuar su romance con Arturo Caballero. Rodrigo González, incluso, la comparó con las esposas de Christian Cueva y Pedro Gallese.