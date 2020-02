La modelo Hailey Baldwin, pareja de Justin Bieber, se vio envuelta en un triángulo amoroso en la que muchos la señalan como culpable de la ruptura amorosa entre el cantante y su ex pareja Selena Gómez. El cantante rompió su silencio y habló del tema.

Justin Bieber habló de la difícil situación que vivió luego de casarse, pues afectó a Selena Gomez. "Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella (Selena Gómez) me amaba y verme con alguien más la lastimaba", dijo.

"A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez que el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado", añadió el cantante

Hailey Rhode Bieber es una modelo y personalidad de televisión estadounidense, que está representada por IMG Models y ha aparecido en los principales anuncios de prestigiosas marcas como Guess, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.

Hailey Baldwin, la Chica Líbero del día, cuenta con 25 millones de seguidores en Instagram, que van en aumento a raíz de su relación con Justin Bieber, con quien han formado una sólida pareja pese a la fama de ambos.