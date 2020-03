La integrante de "Esto Es Guerra", Angie Arizaga, fue aparentemente delatada por Jazmín Pinedo, quien dejó entrever que ella mantendría una relación secreta con su compañero en el reality de competencia, Jota Benz.

Jazmín Pinedo incluso especuló que Angie Arizaga le habría regalado una cadena al hermano menor de Gino Assereto, sin embargo la ex de Nicola Porcella desmintió completamente este hecho.

"No le he regalado nada. ¿qué te pasa? Está bueno el canje de Jota (risas) nadie ha dicho nada… me molestan bastante. Nos llevamos súper. A veces nos hemos visto fuera del trabajo, incluso nos han grabado", manifestó la "Negrita".

Aseguró que con Jota se están conociendo, no descartando que haya más que una amistad. "Lento, pero seguro. nos estamos conociendo, hay una linda amistad de por medio desde el año pasado", expresó Angie Arizaga.

Angie Arizaga, la Chica Líbero del día, tendría cuatro meses saliendo con Jota Benz, pero no se anima a confirmarlo ante cámaras, pese a que es un secreto a voces en los camerinos de "Esto Es Guerra" y que también ya se comenta en Instagram.