La modelo argentina, Poly Ávila, que el año pasado pasó momentos difíciles al denunciar que fue drogada en la llamada 'Fiesta del terror', utilizó sus redes sociales para enviar un reflexivo mensaje por el "Día Internacional de la Mujer".

"Hoy no festejamos nada, hoy es un día de conmemoración. Agradezco todos los 'feliz día' que recibí de amigos, familiares y gente que me sigue. Pero NO es un día de festejo. A mí me costó años, 28 para ser sincera dejar de decir feliz día", escribió en su cuenta de Twitter.

"Recién este año entendí que no festejamos, que es una lucha constante por esas mujeres que no tienen voz, por esas mujeres que lucharon y luchan por nuestros derechos, para que no nos maten, nos violen o nos quemen", agregó Poly Ávila.

"Para mí no es un hombre vs. mujeres, ni pañuelo verde vs. pañuelo celeste, ni feministas vs. no feministas. Para mí no hay bandos! Hay mujeres y seres humanos luchando para que ese mundo deje de ser tan violento!", sostuvo la argentina.

Poly Ávila, la Chica Líbero del día, tuvo una corta relación el año pasado con el periodista Michael Succar, con quien llegó a compartir fotos en redes sociales de ambos juntos, imágenes que luego fueran borradas al finalizar el vínculo sentimental.