La controvertida modelo Sheyla Rojas se defendió a su estilo de las críticas que le llueven por sus cirugías y por la manera peculiar de publicar mensajes reflexivos junto a sus infartantes fotos en Instagram.

A través de sus redes sociales, la rubia modelo dejó bien en claro que los comentarios de las personas la tienen sin cuidado, y por lo contrario le gustarían. "Me gustan las CRITICAS, te hacen más FUERTE. #poder. I like CRITICISM, it makes you STRONG", escribió.

En anteriores declaraciones la ex chica reality confesó que se habría sometido a más de diez cirugías plásticas, lo que originó que la tildaran de mostrar imágenes que no son al natural.

Y es que través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de 'Estás en todas' tomó por sorpresa a sus seguidores al compartir una foto en bikini junto a un mensaje sobre el COVID-19.

Sheyla Rojas, la Chica Líbero del día, instó a sus seguidores en redes sociales "a mantener la calma en estos días de caos. Deseo se encuentren bien y gracias por tantos mensajes".