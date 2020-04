La cantante Leslie Shaw pasa la cuarentena por el coronavirus en Estados Unidos, junto a su novio Stefano Alcántara, uno de los mejores tatuadores del mundo, a quien conoció mientras le realizaba un tatuaje en el brazo derecho.

La gringa, que acaba de ser nominada como Mejor Artista Sur en los Premios Heat 2020 de la cadena HTV,pasa sus días de cuarentena con su pareja, acatando las recomendaciones mundiales que han dado los expertos de salud en COVID-19.

"Él me ha hecho ya varios tatuajes. De hecho cuando hicimos el clic fue cuando me hizo la medusa. No sé por qué, pero estuvo muy atento conmigo y hasta me hizo dos sesiones", recuerda la cantante, respecto a cómo conoció a su pareja.

"Acá se han cerrado los restaurantes, los gimnasios y todos los lugares públicos. La gente que sale tiene que hacerlo con mascarilla y guantes para evitar el contagio, pero lo que se recomienda es quedarse en casa", aclaró sobre la situación que se vive en Estados Unidos.

Leslie Shaw, la Chica Líbero del día, realiza a diario una rutina de ejercicios, además de seguir una dieta basada en comida sana, manteniendo una figura envidiable que se nota en sus publicaciones en Instagram.