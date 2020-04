La socialité Kim Kardashian, una de las celebridades más reconocidas en Estados Unidos, reveló la manera como le ha cambiado la vida la cuarentena que vive a raíz de la pandemia del coronavirus que afecta hoy al mundo entero.

La conocida esposa del rapero Kanye West aseguró que ahora se dedica por completo al cuidado de sus hijas, pues las niñeras que contrató se encuentran asumiendo la cuarentena con sus respectivas familias en Estados Unidos.

La Kardashian aseguró incluso que no tiene ni siquiera tiempo para cuidar de su aseo personal y su imagen. "Mi cabello es un desastre, y creo que me he maquillado solo dos veces y esos días me sentí muy bien. Me sentí como una persona completamente diferente cuando finalmente me levanté y lo hice", aseguró.

Semanas atrás, Kim Kardashian y su hermana Kourtney y fueron el centro de atención, porque protagonizaron una pelea que llegó a las manos en el reality Keeping Up with the Kardashians, sin embargo por el cumpleaños de Kourtney limaron asperezas.

Kim Kardashian, la Chica Líbero del día, espera que pase la cuarentena para volver a la vida que tenía acostumbrada y mientras tanto se dedica a tiempo completo al cuidado de sus cuatro hijos North, Chicago, Saint y Psalm, publicando de vez en cuando imágenes en Instagram y redes sociales para sus millones de seguidores.