La modelo argentina Poly Ávila sorprendió a sus seguidores al contar que padece de ataques de ansiedad durante la cuarentena impuesta para combatir la pandemia de coronavirus que afecta al mundo entero.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que bordea los 800 mil seguidores, la ex chica reality contó que a veces tiene días buenos y malos, pero le costó descubrir cómo mantener la calma durante la cuarentena.

"Ya voy más de 35 días encerrada y créanme que he pasado por todos los estados. Tuve semanas muy buenas y semanas muy malas. Hoy me levanté muy bien, pero me agarró ansiedad", reveló la polémica modelo argentina.

"Se me cerró el pecho y mi corazón estaba muy acelerado, pero me conozco y sé que tengo que estar tranquila y no entrar en desesperación. No soy quien para dar consejos pero en estos tiempos de incertidumbre todo lo que nos haga sentir mejor puede sumar", agregó Poly Ávila.

Poly Ávila, la Chica Líbero del día, compartió con sus seguidores las actividades que realiza para tener paz y calma en su vida, mientras se mantiene el aislamiento social. Y su forma de manejar la ansiedad es a través del dibujo y yoga.