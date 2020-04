La modelo y actriz Melissa Paredes lamentó las declaraciones de Alondra García Miró, quien prioriza su relación sentimental con Paolo Guerrero antes que sus proyectos profesionales. Para Melissa Paredes primera está cumplir sus sueños y metas personales.

Melissa Paredes aseguró que aceptaría que su esposo Rodrigo Cuba le prohíba participar en alguna novela por las escenas de besos. Y es que para ella la confianza es primordial en cualquier pareja.

"No hay por dónde defender eso sinceramente, prefiero no dar ninguna opinión porque ellos (Alondra García Miró y Paolo Guerrero) me caen bien pero no se puede defender lo indefendible", comentó la chica reality, quien tiene más de tres millones de seguidores en Instagram.

"Primero soy yo, mis sueños, lo que aspiro en la vida. Él (Rodrigo Cuba) es mi compañero de vida pero jamás voy a estar atrás ni adelante de él por más multimillonario que sea, no hay forma", expresó la actriz.

Melissa Paredes, la Chica Líbero del día, dijo estar preocupada por la crisis económica desatada por el coronavirus. "Me preocupa mucha gente que no tiene para comer y salen a las calles. Muchas de mis amigas estamos haciendo donaciones porque no podemos ser indiferentes", sostuvo.