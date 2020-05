La polémica modelo Aída Martínez reveló cómo pasa sus días de cuarentena obligatoria en el hogar por el coronavirus, con algunas confesiones respecto al manejo de sus redes sociales y las propuestas indecentes o improperios que recibe constantemente.

La popular modelo ha mostrado una faceta desconocida durante el aislamiento social por el Covid-19. Ahora, además de sus fotos acostumbradas luciendo su escultural figura, publica recetas de cocina para sus seguidores demostrando sus dotes culinarios.

La empresaria sostiene que lo que más extraña en esta cuarentena es a su familia y su vida social. Inclusive, afirmo que el estado de emergencia no la ha afectado en el lado económico."Ya tenía un capital y no me he visto afectada", dijo.

Respecto a las críticas o vulgaridades que le comentan en su cuenta de Instagram reveló que "simplemente bloqueo. Al día bloqueo tengo entre 300 y 500 personas bloqueadas por lo que comentan todo tipo de cosas en mis fotos”.

Aída Martínez, la Chica Líbero del día, aguarda que la cuarentena pase para visitar a sus familiares y retomar sus actividades en forma normal, aunque hace casi un año ya está alejada de los desfiles y el modelaje.