La ex chica reality Macarena Vélez se cansó de las críticas de quienes aseguran que se ha operado para aparecer más delgada y hasta insinúan que trabaja sus fotografías con retoques en Photoshop antes de subirlas al Instagram.

Ante esa situación decidió usar sus redes sociales para responder a sus detractores; especialmente a Rodrigo González "Peluchín", quien fue el que comenzó con dichas insinuaciones respecto a su apariencia.

"Quiero mostrarles algo… sí, de verdad que cómo engaño. ¡Me encanta!”, dijo en un inicio Macarena Vélez mientras mostraba su cuerpo. Y como para agregarle un sentido irónico a su post, como fondo se escuchaba la canción "A quién le importa".

"Acá pueden ver mis operaciones, mi perfección. Pues no existe, no soy perfecta pero esto que ven sí es mío", aseguró la ex chica reality, quien no puede creer

que exista gente que gaste su tiempo únicamente en criticar.

Macarena Vélez, la Chica Líbero del día, compartió con sus seguidores una sexy foto de su cuerpo en Instagram. Y le respondió a las mujeres que no comparten la publicación de sus sensuales fotos. "Piensan las mujeres de que, porque subes algo así, ya incentivas a que te violen, te toquen, discúlpenme mujeres, pero su pensamiento está fuera de lugar", sostuvo.