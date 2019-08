Salen a la venta figuras coleccionables de streamers famosos

Dentro del mundo de los videojuegos, no es nada ajeno la salida de diferentes figuras de colección con la forma e imagen de nuestros personajes favoritos. Casos como el de Amibo, Infinity, Lego Dimensions o los populares Funkos son algunos de los casos más llamativos de este negocio conocido como Toys-to-Life. Aunque esta vez parece ser que la situación llego a niveles que no pensamos que llegarían.

Mediante su cuenta de Twitter, el usuario conocido como @tayriva compartió una foto donde se puede observar 5 simpáticas figuras de streamers famosos, entre los que encontramos a Ninja, Dr Disrespect, LIRIK, Summit1g y TimTheTatman.

Según la información compartida por Dexerto, las figuras tendrán un valor de $29.99. Aunque, todavía no se conoce el nombre de la tienda donde fue tomada la fotografía, se sabe que la cadena de tiendas de videojuegos y productos relacionados, Game Stop, será una ubicación donde se podrán conseguir estas figuras de colección.

Esta fotografía, coincide con una publicación que el mismo Ninja realizó desde su cuenta de Twitter. En la imagen se puede observar un muñeco que coincide con el estilo de los mencionados anteriormente. El streamer además acompaña esta foto con las siguientes palabras:

One of the things I mentioned earlier that was a big announcement... coming soon! pic.twitter.com/6OwjTMakuK