TI9: conoce todos los resultados del tercer día de la fase de grupos

El tercer día de la fase de grupos ha llegado a su fin. Y cada vez estamos más cerca de conocer a los equipos que competirán en el Mercedes Benz Arena por el premio más grande en la historia de los esports. Si te perdiste este tercer día de competencia, no te preocupes. En la siguiente nota te contaremos todo lo que ocurrió en este tercer día de competencia.

Secret cae al segundo puesto

El gran nivel que Secret mostró en la fase de grupos, poco a poco fue decayendo y no ha podido cerrar la fase de grupos como esperaba. Sufrió contra TNC y Mineski, los cuales pudieron sacarle un empate, y en su último encuentro, perdió contra PSG.LGD que le arrebató el primer lugar del grupo A.

CHAOS dice chau

El equipo de MATUMBAMAN nunca tuvo el desempeño que se esperaba de un equipo clasificado a The International y se convirtió en el primer eliminado del torneo, con un marcador de 0-2-5. Aún le falta jugar un encuentro contra Secret.

En las partidas que jugaron en la madrugada de hoy, fueron derrotados por Keen Gaming y Newbee. Mientras que a TNC lograron robarle un complicado empate.

OG pisa más que fuerte

Nuevamente el campeón dice presente en este resumen, y es que ha vuelto a terminar el día invicto ganándole a Virtus Pro y a Fnatic. Lo que lo ubica en el primer lugar del grupo A.

RNG se recupera

El equipo de Royal Never Give Up hace honor a su nombre y consigue dos importantes victorias, durante la madrugada, contra los equipos de NAVI y Ninjas in Pyjamas.

Esta sorpresiva racha de victorias hace que en el grupo B haya un cuádruple empate entre Fnatic, Infamous, RNG y Virtus Pro, los cuales buscarán arrebatarle ese cuarto lugar a Evil Geniuses para poder ubicarse en la llave superior del evento principal.

El día de hoy inicia, a las 8:00 pm, el último día de la fase de grupos, lo que determinará al segundo eliminado y los duelos que veremos en el evento principal que inicia el 20 en China y el 19 en la noche en nuestro país y que se llevará a cabo en el Mercedes Benz Arena de Shanghái y que podrás ver desde nuestro Facebook oficial.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)