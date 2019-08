Dota 2 | ¿Por qué falló EgoBoys?

El 27 de agosto se hizo oficial la disolución o 'disband' de EgoBoys. El equipo fue fundado por Renato 'Egorco' Gianoli a mediados de este año con el objetivo de romper los esquemas de los equipos nacionales, retomar el dominio de los equipos peruanos en Sudamérica y llegar a The International 2019.



EgoBoys nace luego de un proceso de cambios en Infamous Gaming, en el cual tanto Egorco como su hijo Timado salen de la organización. El equipo originalmente juntó a Timado, LeoStyle-, Masoku, Matthew y Kingteka pero, este último, se retiró del equipo poco tiempo después y tras un cambio en roles, Benjaz ingresaría al equipo.

El equipo participó en unos pocos torneos desde su formación, usualmente quedando dentro del Top 4 en las clasificatorias a los torneos del Dota Pro Circuit (DPC). Quedaron terceros en la clasificatoria regional para The International 2019 tras ser eliminados por Infamous Gaming, quienes luego quedarían Top 8.

¿Por qué fallaron?

El equipo contó con una Gaming House desde sus inicios, comodidad que no todos los equipos recién formados tienen y que hace una gran diferencia en el rendimiento de un roster. Además contaban con jugadores experimentados y de buen nivel, entonces ¿por qué fallaron?.

Aunque con poca infraestructura, tener una Gaming House ya es una carta de ventaja por sobre más de un equipo o 'stack' peruano, quienes suelen jugar por separado o hasta en cabinas de internet. Pero mantener una casa y a 5 personas dentro de ella no es nada fácil, sobretodo cuando no hay sponsors.

Sobrevaloración

El equipo fue percibido rápidamente como un 'equipo top' solo por los jugadores dentro, más no por resultados que daban (o que podían dar). Siendo un equipo recién formado y en búsqueda de una organización que los acogiera o sponsors que los apoyasen, los resultados son importantes para sustentar la búsqueda de este soporte.

Tío Líbero te cuenta que recibieron una oferta de una organización peruana de esports que buscaba expandirse a Dota 2, pero las negociaciones culminaron tras no llegar a un acuerdo. Según un contacto de confianza, el equipo le pedía cifras 'muy altas' en sueldos a la organización, además del mantenimiento de la Gaming House. Inversión injustificada debido a los resultados y metas poco realistas.

Estilo

El equipo no encontró un estilo de juego que se acomodara bien a sus jugadores, ni al meta del juego. Sin lograr victorias sólidas afuera ni en la escena local, el equipo no llegó a cuajar bien y la sinergia entre sus jugadores no se hacía notar en sus partidas. Resaltaba más la habilidad individual que un team play.

El equipo simplemente no jugaba lo suficientemente bien, sus resultados en torneos locales lo demostraron. Si bien tuvieron sus brillos durante algunas clasificatorias nunca lograron despegar como se suponía que lo hiciesen.

Mal momento

El equipo fue formado en un mal momento dentro del Dota Pro Circuit, con solo una Major y The International restante en el DPC sumado al poco tiempo de preparación no hubo tiempo para pulir las falencias que tenían. Con pocas competencias locales y la pausa en el circuito, no había un espacio de crecimiento para un equipo como ellos.

Redacción: Aaron "OmuBunta' Villalobos)