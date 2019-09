Esports | Virgilio Acuña busca promover una ley de videojuegos.

Virgilio Acuña, conocido dentro de la comunidad gamer en el Perú como "Tio Virgilio", es un político peruano el cual se volvió conocido dentro de la comunidad al darse a conocer que compró acciones dentro del equipo peruano Infamous Gaming con la intención de promover los esports en el país.

Ahora, mediante un comunicado en su Facebook Oficial, el ex congresista se defendió contra todos los que lo critican de "haberse subido al barco" de los esports. Esto con la intención de hacerse conocido para postularse a un cargo político y, reiteró que sus convicciones no son políticas si no que cree firmemente en apoyar a la comunidad peruana de esports.

Es por eso que, con la intención de promover los esports, Virgilio Acuña tiene como intención presentar un Proyecto de Ley que apoye a la comunidad gamer del país. Este proyecto, sería presentado en el 2021 y contaría con el respaldo del encarcelado ex militar Antauro Humala, hermano del ex Presidente Ollanta Humala, el cual estaría pensando en postularse a las elecciones presidenciales del 2021.

Como debemos recordar, Antauro Humala fue encarcelado después de que se le encontró culpable de la muerte de 4 policías en el "Andahuaylazo". Él saldrá en libertad en el 2024. Aunque, gracias a la "Ley Antauro", podría salir de prisión antes del 2021. Además, es sabido que el ex congresista ha pagado parte de la reparación civil de Antauro Humala. La cual asciende a 4 millones de dólares.

Virgilio Acuña también comentó, que tiene la intención de crear un videojuego llamado "Antaurus" ,donde se verá al líder etnocacerista "disparando a los corruptos".

Foto: Hildebrant en sus trece

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)