GoW 5 | ¡Batista será un personaje jugable en Gears of War 5!

Dave Bautista será parte del clásico juego de Xbox, 'Gears of War', como un personaje jugable del modo multijugador de Gears of War 5 que llega el 10 de setiembre a Xbox One y PC. Uniéndose a Sarah Connor dentro de los personajes extra para mencionada modalidad.

El anuncio se realizó en la cuenta de Twitter de Bautista con un video en donde se le ve vistiendo la armadura característica del juego.

"Ya era la maldita hora" dice Bautista, quien en múltiples ocasiones ha hecho público su interés de formar parte de Gears of War. El actor tiene un parecido increíble con Marcus Fenix, unos de los personajes principales del juego y el cual desea caracterizar en una película.

Aunque no tomará el papel de Fenix, aparecerá como un personaje jugable en el modo multijugador. Estará disponible desde el 15 de setiembre luego del la WWE Clash of Champions.

Otro personaje que también estará presente en el multijugador es una de las protagonistas de la saga de 'Terminator'. Nada más ni nada menos que la gran Sarah Connor, en la versión de nueva entrega 'Terminator: Destino Oscuro'.

Gears of War 5 llega para Xbox One y PC este 10 de setiembre, y los fanáticos tendrán una mirada exclusiva gracias a Ninja, quien transmitirá de forma exclusiva la campaña de Gear 5 en la plataforma de transmisión Mixer a las 5:00 pm.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)