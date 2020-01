Dota 2 | Una nueva tendencia llega al competitivo ¡Guía del Viper Support 7.23!

Una de las cosas más llamativas de Dota 2 son las cantidades infinitas de estrategias que podemos crear gracias a la versatilidad del parche. En 2019, vimos locuras que funcionaron increíblemente como Io carry o Invoker support, ahora se ha inventado una nueva armada con Viper.

El héroe Viper, el Netherdrake, ha sido modificado constantemente en parches de Dota 2, con la actualización The Outlanders llegó una variación de sus habilidades. Pues, ahora el daño mágico incrementado pasó a "Poison Attack" y este se acumula con cada golpe hasta 5 veces.

Gracias a este cambio principal ha nacido un nuevo rol en Viper. El jugador de Evil Geniuses, Tal "Fly" Aizik, ha logrado maximizar su eficiencia y acá te mostramos la guía del Viper en rol de Hard Support.

Guía Viper support 7.23 adaptado por Fly



Viper consiguió adaptar un nuevo build aparte del conocido rol de midlaner. | Foto: win.gg

Jugar héroes en posición 5 significa aprovechar tus habilidades tempranas para apoyar la línea sin depender tanto de niveles o items a tu carry. Para ello, con lo poco que empezamos debemos maximizar la eficiencia en carencias como reserva de maná e iniciación.

Fly decide empezar el juego con Magic Wand y 2 Sage's Mask para recuperar maná rápido, luego evoluciona esos items a Ring of Basilius y Urn of Shadows.

En cuanto a las habilidades, la prioridad es subir a nivel máximo "Poison Attack" para aumentar el daño, amplificar la reducción de resistencia mágica y reducir velocidad de movimiento. Intercambios con Viper en nivel 3 pondrán en peligro al rival cuando aprenda "Corrosive Skin".



Treant Protector logra una buena sinergia con Viper. | Foto: Dota 2

Luego, tras completar una buena fase de líneas optar por Power Treads ya que necesitamos velocidad de ataque para aumentar Poison Attack en el rival muy rápido. En cuanto a los talentos priorizar en nivel 10 +25 de velocidad de ataque y en nivel 15 +125 de rango de ataque.

En cuanto a los objetos de juego largo las recomendaciones son Spirit Vessel, para amplificar el daño por segundo y reducción de regeneración de vida, y Hurrikane Pike para iniciar o salvar aliados.

Finalmente, Viper se adapta a casi todos los items neutrales gracias a sus estadísticas y presencia en la partida. Transformarlo en un héroe tanque que llame la atención resulta efectivo para que los carrys tengan pase libre en las iniciaciones.

Esta estrategia Fly la pudo utilizar en el torneo ONE ESPORTS contra el equipo de Liquid consiguiendo la victoria. Además, la misma estrategia fue adoptada por el jugador de MR Team, Nikola "LeBronDota" Popović, solo que el cambió Urn of Shadows y Ring of Basilius por Veil of Discord.

ACTUALIZACIÓN: Viper recibió un nerf a su Poison Attack con incremento de maná de 20 a 25. De igual forma el héroe es viable con este tipo de armada.

Recién estamos observando nuevos métodos y caminos para Viper support, probablemente veamos una versión más compacta en las Minor y Major que empiezan este mes de enero. ¿Eres capaz de adaptarte al Viper support en 7.23?

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino) - Fuente: win.gg