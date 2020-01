Dota 2 | Conoce a que hora y donde ver el debut del equipo de Kuroky en WePlay Bukovel Minor

La primera Minor del Dota Pro Circuit está cerca de comenzar y todos los equipos ya se encuentran en Bukovel con el objetivo de convertirse en el primer campeón oficial de Valve del año y, además, conseguir el último cupo a DreamLeague Major. Torneo de Dota 2 que se llevará a cabo en Alemania entre los días 18 y 26 de este mes.

El equipo de Nigma, conformado por los antiguos chicos de Team Liquid, fueron los últimos en llegar y, si nos limitamos a simplemente guiarnos por los nombres y por títulos anteriormente logrados en el mundo del Dota 2 competitivo, este equipo es sin duda el favorito para llevarse la Bukovel Minor.

El debut de Nigma

Los chicos de Nigma harán su debut el día jueves 9 de enero a las 9:00 am (hora peruana) en contra del equipo norteamericano de Fighting Pandas, equipo donde se encuentra el famoso jugador Eternal Envy.

Las otras organizaciones de Dota 2 que se encuentran en el grupo de los antiguos chicos de Team Liquid son Gambit y Furia, que se enfrentarán entre ellos a las 12:00 del mediodía.

Las partidas restantes

Por otro lado, el grupo A también tendrá enfrentamientos bastante interesantes que puede que nos regalen más de una sorpresa.

El primer duelo de la mañana será entre los equipos de Ninjas in Pyjamas y Geek Fam, que jugarán su enfrentamiento a las 3:00 am. Los dos equipos restantes, Team Spirit y Royal Never Give Up, se enfrentarán a las 6:00 am.

Dónde ver la WePlay Bukovel Minor

La primera Minor del Dota Pro Circuit se llevará a cabo en Ucrania de la mano de WePlay, una de las empresas organizadoras de eventos relacionadas a los esports más prestigiosa del mundo actualmente.

La transmisión oficial, estará a cargo del mismo WePlay y la transmitirá a través de su canal de Twitch en idioma inglés.

Así mismo, habrá transmisiones en ruso, ucraniano y chino. Todas serán realizadas por Weplay en sus diferentes canales de Twitch.

La única transmisión que no se emitirá por Twitch será la china, que será transmitida por la plataforma Huomao.

Formato del torneo

El primer torneo del 2020 perteneciente al Dota Pro Circuit se dividirá en dos etapas.

La primera etapa se llevará a cabo entre los días 9 y 10 de enero y será un formato de grupos estilo GSL en donde los 4 equipos de cada grupo se enfrentarán en partidas Bo3.

Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a los playoffs y los dos restantes son eliminados del torneo.

El formato GSL, a diferencia de un formato de grupos tradicional en el que se enfrentan todos contra todos, permite que los equipos que consigan dos victorias automáticamente pasen a la fase de playoffs. Mientras que los equipos que pierden se tendrán que enfrentar entre ellos.

En resumen, este formato es como una fase de llaves con Upper y Lower Bracket únicamente con 4 equipos.

La segunda etapa del torneo se llevará a cabo entre los días 11 y 12 y será un formato de llaves de doble eliminación.

Todas las partidas serán Bo3, con excepción de la última partida que será al Mejor de 5.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)