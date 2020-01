Conoce cuales fueron los equipos de esports más famosos en Twitter durante el 2019

Twitter es una de las redes sociales más usadas por los jóvenes de hoy en día para conversar sobre diferentes temas que con el paso de los días se vuelven tendencia alrededor del mundo.

Con más de 326 millones de usuarios activos, Twitter es una plataforma que permite el intercambio de ideas rápido y masivo sobre determinados temas y eventos en específico y los esports, no están excluidos de esta.

A través de su blog oficial, Twitter ha revelado cuales han sido las organizaciones de esports que más revuelo causaron en Twitter y que se han posicionado dentro de los 10 equipos que mayor conversación causaron durante todo el 2019 en la red social del pájaro celeste.

La organización de esports que más comentarios causo durante todo el 2019 fue FaZeClan, equipo de los Estados Unidos que cuenta con equipos de Fortnite, Counter Strike, FIFA, Call of Duty entre otros FPS.

Today's new @Twitter report ranked us as the #1 most talked about Esports team in 2019 🙌



Let's keep it going for 2020! #FaZeUp pic.twitter.com/81mpvKS5je