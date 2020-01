DreamLeague Season 13 | Conoce a Invictus Gaming el próximo rival de Beastcoast

El próximo rival de Beastcoast en la DreamLeague Major es Invictus Gaming, equipo de China al que ya se enfrentó en la MDL Chengdu Major y contra el que lamentablemente calló derrotado.

A pesar de esto, mucha gente aún no conoce al 100% al equipo chino y en la siguiente nota, nos encargaremos de presentarte al equipo de China.

Historia del equipo

Invictus Gaming es una organización de esports que se creó en el 2011 y que no solo cuenta con equipo de Dota 2, sino que también cuenta con una alineación de League of Legends que ha logrado importantes reconocimientos en el mundo profesional de League of Legends.

Dentro del mundo competitivo de Dota 2, Invictus Gaming consiguió el título de The International 2012 frente a Navi y su último gran título ha sido la Minor de The Summit 11 que lo otorgó la clasificación a la la MDL Chengdu, torneo en donde quedaron en tercer lugar.

Roster completo de Invictus Gaming

El equipo de Invictus Gaming está conformado por 3 equipos de China y 2 de Malasia.

Los cinco jugadores son:

1. Jin “flyfly” Zhiyi

2. Zhou “Emo” Yi

3. Thiay “JT-“Jun Wen

4. Hu “Kaka” Liangzhi

5. Chan “Oli” Chan Kien

Enfrentamiento previo en contra de Beastcoast

El enfrentamiento más reciente de estas escuadras ocurrió durante la MDL Chengdu Major. Ellos se enfrentaron por la tercera ronda de la llave inferior del torneo.

Si bien todo empezó a favor de Beastcoast, pues lograron vencerlos en la primera partida, en los juegos dos y tres Beastcoast no fue el equipo al que estamos acostumbrados y fueron derrotados. Esto significó la eliminación del equipo de Beastcoast del torneo.

El día de mañana, como el capitán del equipo lo pidió en una entrevista, Beastcoast tendrá la revancha en contra de Invictus Gaming. Recordemos que en caso logren vencer al equipo de China, se enfrentarán a Evil Geniuses que cayó derrotado en contra de Vici Gaming.

