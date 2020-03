League of Legends | LCK entra en pausa indefinida por coronavirus

Corea del Sur es la tercera región que se cierra debido al coronavirus. La League of Legends Champions Korea (LCK), a menudo considerada como la mejor del mundo, cerrará después de la primera ronda este 6 de marzo. Además, el programa semanal de la liga Sunday Night LCK tambien será suspendido.

Corea del Sur y China son las regiones más exitosas en League of Legends, han acogido The Worlds de League of Legends otros años, como China que organizó el evento en 2017 en cuatro ciudades de todo el país, y está programado para organizar el evento nuevamente este año.

Riot Corea comentó sobre la suspensión de la liga en un reporte: "Debido a la creciente epidemia de Coronavirus, para garantizar la seguridad de los miembros de la liga, hemos decidido que LCK y Challengers Korea entren en una pausa indefinida".

"Actualmente, no tenemos una fecha de regreso establecida, y vigilaremos de cerca la epidemia para elegir la fecha de regreso apropiada", dijeron los de Riot Games.

Los Centros para el Control de Enfermedades emitieron un aviso de salud de viaje de nivel tres para Corea del Sur, que tiene más de 4,800 casos confirmados de coronavirus. es uno de los cuatro países del mundo que reciben una advertencia de nivel tres, que dice que se debe evitar viajar a menos que sea esencial.

Veintiocho personas han muerto debido al coronavirus en Korea del Sur. China, es el país en el que se descubrió el primer lote de casos, se acerca a 3000 el número de muertes. Italia e Irán tienen cada uno más de 50.

La suspensión de LCK es solo la última en una lista cada vez mayor de eventos de esports afectados por la enfermedad respiratoria. La principal liga de League of Legends de China, la LPL, también se ha visto afectada por el coronavirus. Después de la primera semana de juego, la liga se suspendió indefinidamente.

La administración general nacional china del departamento de deportes solicitó que los eventos deportivos en el país se pospusieran al menos hasta mayo, lo que obligó a la liga a cambiar a un formato online durante el resto de la división.

Con la suspensión de las principales competiciones de la región, la preparación de Korea y China, que recientemente anunciaron una liga solo online después de semanas de retrasos, se verá gravemente obstaculizada para el Mid-Season Invitational, que también parece estar en el limbo.

El gobierno de la ciudad de Shanghai, donde se jugará The Worlds 2020 de LoL, alentó a los organizadores del torneo a renunciar a los partidos de LAN a favor de un modelo online mientras los funcionarios de salud intentan contener el virus.

A pesar de las preocupaciones y el creciente número de casos del coronavirus, el gobierno de Shanghai dijo que está comprometido a albergar de todas maneras el mundial The Worlds de League of Legends más adelante este año.

